火事があった住宅さぬき市造田宮西 1日夜、香川県さぬき市の住宅で火事があり、この家に住む2人がけがをしました。 1日午後9時過ぎ、さぬき市造田宮西の住宅で部屋から火が出ていると119番通報がありました。 消防が約50分後に火を消し止めましたが、木造2階建て住宅の2階の1部屋が焼けました。 この家には80代の夫婦と長女（58）と長男（55）が暮らしていました。この火事で長女と長男がやけどを負い救急搬