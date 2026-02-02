岡山西警察署 2月2日の午前2時50分ごろ、岡山市北区大内田の県道でバイクが倒れているのを通行人の男性が発見し、110番通報しました。警察が駆け付けたところ、運転していた10代とみられる女性が倒れた状態で見つかり、病院へ搬送されました。重体とみられています。 事故があった場所は、県道が3車線から2車線に減少する地点で、街灯などがない暗い場所でした。警察はバイクが道が狭くなったところで縁石にぶつかり、転倒