巨人・石塚裕惺内野手が２日、宮崎春季キャンプで初めて三塁の位置でノックを受けた。シートノックは前日１日に続き遊撃で受けていたが、内外野のノックに分かれると、途中から三塁へ。オフに合同自主トレを行った坂本とは“初競演”となった。高卒１年目だった昨季はイースタンリーグで打率３割２分７厘を記録し、１軍でもプロ初安打をマーク。自身初の春季キャンプ１軍スタートとなった今年は本職の遊撃で泉口らと競争しつ