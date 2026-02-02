Ｊ１川崎のクラブ創立３０周年を記念して、中村憲剛らレジェンドたちの写真がＪＲ武蔵小杉駅の壁面に装飾された。期間は２月１日から２７年６月３０日まで。武蔵小杉駅北口の階段下壁面に、フロンターレの歴史を創り上げた名選手たちが集結した迫力ある装飾がなされた。▼掲載選手（五十音順）家長昭博、稲本潤一、伊藤達哉、伊藤宏樹、エウシーニョ、大久保嘉人、大島僚太、川島永嗣、車屋紳太郎、小林悠、ジェジエウ、ジュ