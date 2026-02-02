2月1日行われた岐阜市長選挙で3期目の当選を果たした、現職の柴橋正直氏に当選証書が授与されました。 【写真を見る】【岐阜市長選挙】3期目の当選果たした現職･柴橋正直氏に当選証書 6万票あまりの大差 投票率は前回を6.63ポイント上回る 岐阜市長選挙は1日に投開票が行われ、現職の柴橋正直氏が、8万1000票あまりを獲得し、新人の大須賀しづか氏に6万票あまりの大差をつけ、3期目の当選を果たしました。投票率は31.45%で、前回