肺炎で入院していたフリーの森本毅郎アナウンサー（８６）が２日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「森本毅郎スタンバイ！」（月〜金曜・午前６時３０分）に復帰した。森本アナは昨年１２月１２日の生放送から体調を崩し同番組を休んでいた。その後、番組では肺炎を発症し入院していたことを明らかにした。およそ５０日ぶりの復帰で森本アナは「おはようございます。森本毅郎です。久しぶりにスタジオに戻ってまいりま