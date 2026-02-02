あなたは読めますか？突然ですが、「嗣子」という漢字読めますか？歴史ドラマや小説などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しし」でした！嗣子とは、家督を継ぐ子、あるいは跡取りのことを意味する言葉です。主に家系や地位を継承する立場にある人物を指して使われます。例文としては、彼は由緒ある名家の嗣子として厳格に育てられた、のように家柄を重んじる文脈で用いられ