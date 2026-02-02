あなたは読めますか？突然ですが、「公魚」という漢字読めますか？冬の風物詩として知られる、ある美味しい魚を指す言葉です。気になる正解は……「わかさぎ」でした！公魚とは、冷水に生息するキュウリウオ目の淡水魚です。かつて常陸国の公魚を徳川将軍家へ献上していたことから、御用魚としての意味を込めてこの漢字が当てられたと言われています。料理としては、釣ったばかりの公魚を天ぷらにして食べるのは絶品です、のように