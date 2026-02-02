俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第5回「嘘から出た実」が2月1日に放送され、斎藤道三役で出演した麿赤兒の存在感に大きな反響が寄せられている。登場時間はわずかだったが、その強烈なビジュアルと演技が視聴者の記憶に強く刻まれた。【写真】似すぎて鳥肌…ネット衝撃の新キャスト大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長