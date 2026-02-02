「阪神２軍春季キャンプ」（２日、具志川）阪神の２軍・具志川キャンプに藤川監督が視察に訪れた。２日目での視察は異例のこと。宜野座で大山、中野、佐藤輝の早出特守を見届け、移動。午前１０時４０分に具志川に着くと、メイングラウンドで平田２軍監督と言葉を交わす姿も見られた。その後、まず向かったのはブルペン。岩貞、岩崎、西勇ら実績組の投球を見守った。前日の取材で藤川監督は「具志川の選手が気になります