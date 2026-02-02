スターバックス コーヒー ジャパンは3日から、バレンタインシーズンに向けた期間限定ビバレッジ『スイート ミルク チョコレート』を販売する。人気定番メニュー「スイート ミルクコーヒー」を、チョコレート仕様にアレンジした特別な一杯で、冬のひとときを彩るデザート感あふれるドリンクに仕上げた。【写真】バレンタイン限定フラペは、想像以上にビターな味わいに『スイート ミルク チョコレート』は、定番商品として販売し