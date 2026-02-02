女子テニスの2日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は17位から14位に上がった。内島萌夏（安藤証券）は一つ上げて87位。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）は変わらず、全豪オープンで初優勝したエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が3位に浮上した。（共同）