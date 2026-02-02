俳優の大森南朋が２日、インスタグラムを更新。父・麿赤児と、自分を並べた写真をアップ。ファンの反響を呼んだ。大森は「そろそろ８３歳の父親とそろそろ５４歳の息子です親子共々よろしくお願いします」と投稿。写真は父・麿と、大森の２分割写真で、麿は１日放送のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」での斎藤道三のカット。大森は、自身が出演しているフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」のチェンのカットと思われる。２人