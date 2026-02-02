1億4000万円相当の金を騙し取った疑いで1月30日、女が逮捕された。女は警察官を名乗る共犯者と連携し、被害者から重さ9kgの金を直接受け取ったとされる。容疑を認める一方で、奪われた金の行方はわかっていない。警察の資産捜査を装い金9kgを騙し取る1月30日午前8時過ぎ、神奈川・相模原北署でカメラが捉えたのは、受け子として1億4000万円相当の金を騙し取った疑いで逮捕された女、下中一未容疑者（39）だ。近年、価値が上がり続