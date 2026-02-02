死亡や認知症によって口座が凍結されると、原則として遺産分割協議が終了するまでは預金を引き出したり動かしたりすることができません。ただし、実は「所定の手続き」を行うことで、相続預金のなかから一定額まで払い戻しを受けることが認められています。事例をもとに、その仕組みと注意点をみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。あれ、下ろせない…父の「口座凍結」に頭を抱える38歳息子「あれ、下ろせない」ケ