表明保証条項が設けられていても、M&A後に常に買主が救済されるとは限りません。取引前の情報開示の在り方やデューデリジェンスの深度によっては、責任の所在が大きく左右されます。ここでは、アンチ・サンドバッギングを軸に、実務上見落とされがちなリスク配分の構造を整理します。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。表明保証違反があっても「主張が制限される」場面とは