三重県警察学校で卒業式が1月30日行われ、32人が警察官として新たな一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは、去年4月に採用され三重県警察学校に入学した32人で、これまで10カ月にわたって警察官に必要な知識や技能を学んできました。式では卒業生ひとりひとりの名前が呼ばれ、卒業生代表が卒業証書を受け取ったあと、それぞれに辞令が交付されました。三重県警察本部の敦澤洋司本部長が「治安維持のプロになる自覚を持ち、県民の