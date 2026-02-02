新潟県南魚沼市で2月1日午後、スキー場のコース外をスノーボードで滑走していたカナダ国籍の女性（39）が滝つぼに転落し、病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと2月1日午後午後3時すぎ、女性が転落したのを見た他のスキーヤーからスキー場を介して消防に通報がありました。女性は同伴者と2人でスキー場に来ていてスノーボードで滑走