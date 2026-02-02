任期満了に伴う三重県大台町の町長選挙は1日、投開票が行われ、元・町議会議員の上瀬裕美さんが初当選を決めました。無所属の新人4人が立候補した大台町長選挙は即日開票の結果、元・町議会議員の上瀬裕美さん（44）が他の3人の新人候補をおさえ初当選です。上瀬さんは、政策を有機的に組み合わせて町をデザインし、注目される、選ばれる町をつくることを掲げて選挙戦を戦いました。当選を決めた上瀬さんは「ただただ嬉しい。早く
