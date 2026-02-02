瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすいでしょう。夕方からは雪や雨が降り、雷を伴うおそれがあります。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で10度、津山で9度でしょう。2月1日と同じくらいの気温になります。 3日の午前は曇りの見通しですが、午後からは広い範囲で晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山で