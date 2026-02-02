関東のうどんつゆは「真っ黒でしょっぱい」、関西のうどんつゆは「薄くて物足りない」…そんな東西定番の掛け合いを聞いたことは一度はあるだろう。関東と関西で大きく異なるつゆ文化の真偽をひもとく。【画像】「ヒガシマルうどんスープ」関東と関西での明白な違い『東西の味』より一部抜粋、再構成してお届けする。 関東のうどんつゆが「真っ黒け」と評される理由 「あんな真っ黒けなうどん、からいばっかりでよう食わん