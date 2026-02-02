2月1日付けの男子世界ランキングが発表された。〈写真〉松山英樹に変化あり！体の使い方が真逆に？米国男子ツアー「ファーマーズ・インシュランス・オープン」で通算13勝目を挙げたジャスティン・ローズ（イングランド）が10位から3位に浮上した。同大会でキャリアハイの2位タイに入った久常涼は、47人抜きとなる88位にジャンプアップ。11位タイで大会を終えた松山英樹は16位から14位に浮上した。日本勢3番手以降は中島啓太（108