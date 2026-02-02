2月2日午前、静岡県磐田市で建物を焼く火事が起き、現在も消火活動中です。 消防などによりますと、2日午前9時45分頃、磐田市福田で「平屋の建物が燃えている」と119番通報がありました。現在も炎上中で、消火活動が続いています。