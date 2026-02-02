渋野日向子が自身のインスタグラムを更新。地元の岡山県瀬戸内市にある長船カントリークラブをラウンドしたことを投稿した。【ランキング】渋野日向子は3位にランクイン！ お嫁さんになってほしい女子プロ 1位〜10位まとめ「久しぶりにお邪魔しました」「ただいまーーーって感じでした」と楽しそうに記した渋野。ここは渋野が小学生の頃からラウンドしてきた河川敷コース。1枚目の写真では「しぶこの木まで240ヤード」と書かれたサ