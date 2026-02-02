札幌では風向きの影響で２月１日夜から２０センチを超える大雪が降り、市民は朝から雪かきに追われました。午前８時ごろ、宮の森・北２４条通りには車の渋滞がー石狩湾から流れ込む風の影響で、札幌では午前９時までの１２時間で２３センチの降雪量を観測し、市民は朝から雪かきに追われていました。 （札幌市民）「これが最後かなとこの前思っていたが、いつまで続くのだろうと気が遠くなる」（札幌市民）「ここに来て３