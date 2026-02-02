＜ファーマーズ・インシュランス・オープン最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアー3年目の久常涼は、3位タイから出たこの日、初めての最終日最終組でも好調なショットを武器に6バーディ・3ボギーの「69」でラウンド。トータル16アンダーまで伸ばして、優勝したジャスティン・ローズ（イングランド）とは7打差だったが、自己最高の2位タ