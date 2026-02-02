＜パナマ選手権最終日◇1日◇クラブ・デ・ゴルフ・デ・パナマ（パナマ）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼トータル8アンダーでイアン・ホルト（米国）が2戦連続優勝を挙げた。トータル6アンダー・2位にアダム・ハドウィン（カナダ）、トータル4アンダー・3位にトレバー・コーン（米国）が続いた。日本勢は石川遼、杉浦悠太、大西魁