元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）が1日深夜、テレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）に出演。給料をめぐるうわさの真相を明かした。今回は、芸能人10人でお金にまつわるトークをし、エピソードに出てきた金額を加算して合計10億円を目指す企画を実施。モー娘。時代は、高額納税者ランキングにランクインしていた矢口。「でも想定で計算されてる。ユニット数はめちゃくちゃ多かった。2億ぐらいの金額が納税で