ラファの検問所で再開を待つエジプト保健省の救急車と医療班/Ahmed Sayed/Anadolu/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区南部のラファ検問所で1日、再開に向けた試験段階が始まり、限られた数のパレスチナ人がガザから出ることが認められた。米国が仲介する停戦合意の第1段階はこれで完了する。ラファ検問所は、イスラエルが2024年5月に占領して以来、ほとんど閉ざされたままだった。イスラエルの占領地政府活動調整官組織