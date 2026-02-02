ベテランアイドルならではの見解か。元モーニング娘。の田中れいなが1月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、“いいオトコ”の条件を熱弁した。【映像】田中れいな“いいオトコ”の条件は「お金」番組ではミニコーナー「フィーリング相性チェック」を実施。出された質問にフリップで回答し、全員の答えが一致すればOKといった内容で、そのうちの1つの質問が「“いいオトコ”の条件は？」