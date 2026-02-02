音楽会最高の名誉と言われる音楽賞、グラミー賞の発表・授賞式が1日、アメリカ・ロサンゼルスで開かれ、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世（90）の「メディテーションズ」が最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング賞を受賞しました。ダライ・ラマ14世は1989年にノーベル平和賞を受賞しています。最優秀インストゥルメンタル作曲賞の候補にノミネートされていた日本のジャズ作曲家、挾