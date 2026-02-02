【モデルプレス＝2026/02/02】3月11日発売の櫻坂46による14thシングル『The growing up train』より、新ビジュアルとティザー映像が公開となった。【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿◆藤吉夏鈴センター「The growing up train」新ビジュアル公開今作は二期生・藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングルの『Start over！』以来、約2年9ヶ月振りにセンターを務める。また、昨年加入した新メンバー四期生から浅井恋乃未