【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の山田孝之が仕掛ける俳優オーディション「THE OPEN CALL」が新たに開催されることがわかった。2月2日、都内で行われた「THE OPEN CALL」プロジェクト発表イベントにて発表された。【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開◆山田孝之仕掛ける俳優オーディション「THE OPENCALL」開催決定「THE OPENCALL」は、俳優・山田孝之がメインバーバー（審査兼任）として参加し、オリジナル映画