津山警察署 知人男性を刃物で脅して現金を奪ったとして、2月1日、津山市神戸の無職の男(64)が、強盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2月1日の午後1時25分ごろ、市内の知人男性(79)の家で、男性にナイフのようなものを突き付けて「財布出さんと刺す」と脅し、財布から現金3万円を奪った疑いが持たれています。男はその後、逃げたということです。 被害に遭った男性は、事件から約10分後に「知人が家に入