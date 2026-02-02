「疲れてから休む」では遅い 自律神経疲労は回復がとても難しい 自分で「疲れている」と感じたとき、それはすでにかなり自律神経疲労がたまっています。「疲れを感じたら休めばいい」と思うかもしれませんが、それでは遅いのです。 例えば車の運転中、疲れを自覚したときにはすでに反応が鈍くなっており、休憩場所にたどり着く前に事故を起こす危険さえあります。これを防ぐには、「疲れを感じる前」に体からのサインを察知