福岡県古賀市で1日夜、森林が燃える火事があり、2日未明に消し止められました。警察と消防によりますと、1日午後10時ごろ福岡県古賀市で「家が燃えている。付近に煙の臭いあり」と消防に通報がありました。警察と消防が現場に駆けつけ付近を調べたところ、古賀市筵内の清掃工場の北西の森林が燃えていたということです。消防車9台で消火にあたり、およそ4時間半後の午前2時半ごろに消し止められました。ケガ人はいませんでした。警