東京時間10:51現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝24488.00（-2102.00-7.91%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4725.20（-19.90-0.42%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 先週末NY市場で大きく下げたNY金先は、週明けいったん買い戻しが入ったが、その後再び売りが出ている 東京金は円高一服が支えも、NY金の下げが重石