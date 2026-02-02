巨人のドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝が２日、春季キャンプでは初ブルペン入り。捕手・山瀬を座らせて、変化球を交えて４３球を投じた。巨人の新人投手は竹丸、田和、山城が１軍キャンプスタート。竹丸と田和はキャンプ初日からブルペン入りしていたが、山城はこの日が初ブルペンとなった。