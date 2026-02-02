今年の2月でデビュー45周年を迎えた歌手の山川豊（67）が、ステージ4の肺がんを告知されたのは2023年10月だった。まったく予期せぬ突然の告知だったという。人生で迎えた最大の壁を、どうやって乗り越えてきたのか。（全2回の第2回、文中敬称略）【写真で見る】歌い続けて45年…「木村家ファミリー」の活動も突然の宣告「これは絶対に肺がんです」2023年10月、かかりつけ医から突然、こう告げられたという。「定期的に胃と腸の