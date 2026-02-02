巨人は２日、宮崎キャンプ２日目で野手がフライ捕球の練習を行った。内外野各ポジションについてマシンで高々とフライを上げ、声をかけて連係を確認する練習。外野は左翼にキャベッジ、育成ドラフト５位の知念。中堅にはドラフト４位の皆川、松本、佐々木。右翼に丸、中山が入った。前日１日のシートノックでは中堅に入った育成・宇都宮は二塁に。皆川は１日は右翼だったが、この日はセンターに入った。