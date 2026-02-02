歌手の山川豊（67）が、今年の2月でデビュー45周年を迎えた。2023年10月にステージ4の肺がんがわかり、脳と脊髄への転移も判明。治療を続けながらの節目の年となり、改めて“歌手になってよかったと思うことは何か”と問うと「ステージに立って歌えること。この嬉しさは何にも代えられない」という。がん闘病だけでなく、決して順風満帆ではなかったというこれまでの歌手人生を振り返ってもらった。（全2回の第1回、文中敬称略）