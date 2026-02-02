俳優の藤木直人が２日、都内で行われた第５１回衆議院議員総選挙（期日前投票＝１月２８日〜２月７日、投票日＝８日）期日前投票デモンストレーション記者発表会に出席した。ネイビーのジャケットを身にまとって登場した藤木は、モデル・谷まりあと今回の衆院選イメージキャラクターに就任。「急なオファーだったので、すごく驚きました。責任重大なので、そのようなイメージキャラクターに選んでいただいて光栄です」と胸を張