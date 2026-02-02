痛めると屈むことさえままならなくなる……。人生100年時代、健康長寿を全うするには「股関節」が“命綱”だ。だが、年を重ねると、股関節痛を訴える人は増えていく傾向にある。最終的には手術しかないのか。否、「究極の体操」で対処可能な場合もあるのだ。【高平尚伸/北里大学大学院医療系研究科整形外科学・スポーツ医学・リハビリテーション科学教授】＊＊＊【写真を見る】股関節痛に効く「究極の体操」とは年を取ると、