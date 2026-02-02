5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、『NHK紅白歌合戦』に初出場できたのは、実はあのメンバーのおかげだった!?凄腕占い師のガチ鑑定によると、そのメンバーは生まれながらにして、「宇宙から愛された人っていうくらい最強」な運勢の持ち主だという。 【TVer】“初期装備ニキ”が流行語になって大バズり！M!LK塩粼太智、2026年はお馴染みの半袖短パンを着ない!?ファン「いじられてて滅」「初期装