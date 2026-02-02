発表会で披露されたダイハツの「e−ハイゼットカーゴ」。スクリーンは井上雅宏社長＝2日午前、東京都文京区ダイハツ工業は2日、軽バンタイプの商用電気自動車（EV）「e―ハイゼットカーゴ」、「e―アトレー」を発売した。ダイハツとして初の量産EV。広い積載スペースや高い静粛性が特徴で、配送など法人向けを中心に需要の獲得を目指す。トヨタ自動車、スズキと共同開発したEVシステムを搭載。薄型リチウムイオンバッテリ