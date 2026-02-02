出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。1月31日（土）の放送では、スマホに名前を5秒言うだけでその人の性格がわかる最新技術をMC3人が体験した。「5voice.」と呼ばれるシステムでは、声から自身の特性や適性、ストレス傾向、セルフケア指針などをグラフで可視化できるという。この日は開発者の柊木さんをスタジオに迎え、3人が実際に診断に挑んだ。【映像】