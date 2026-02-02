2026年1月28日現在、バーミヤンの公式Xでは2月18日まで利用できるお得なクーポンを公開しています。ボリューム満点メニューは25％オフ1月27日に公開された最新クーポンは、計20枚です。25％引きになる「生活応援クーポン」は、「台湾大からあげチャーハン」（967円→725円）と「海老のチリソース」（934円→700円）の2品。6種類のアルコールが半額で楽しめるクーポンは、お酒好き必見です。・キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ