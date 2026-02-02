2月2日（現地時間1日）、シカゴ・ブルズが敵地のカセヤ・センターでマイアミ・ヒートと対戦した。 ジョシュ・ギディーを欠くブルズの先発は、アヨ・ドスンム、コービー・ホワイト、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ニコラ・ブーチェビッチの5人。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチから2試合連続で出場した。 河村は13－32で迎えた第1クォーター残り43