八洲電機が大幅反発している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７４０億円から７５０億円（前期比１３．５％増）へ、営業利益を６６億円から７１億円（同３５．２％増）へ、純利益を４６億円から４９億円（同２２．１％増）へ上方修正したことが好感されている。 公共・設備事業で食品製造ライン用空調設備工事や都市再開発・工場向け変圧器の需要が好調に推移し、上下水道・空港施