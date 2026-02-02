愛知時計電機はマドを開けて急伸。３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５６９億２０００万円から５７６億６０００万円（前期比６．２％増）へ、純利益を３６億７０００万円から４６億２０００万円（同３０．７％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も９０円から１１３円（前期７５円）に増額した。国内外の需要が堅調に推移しているため。投資有価証券売却益を計上することも寄与する見通し。これを